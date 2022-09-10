BAKIR MUTFAK GEREÇLERİNDEN RİTİM ORKESTRASI KURDULAR

GAZİANTEP'te yaşayan ritim perküsyon öğretmeni İbrahim Tokmak, öğrencileriyle, kentte yaygın kullanılan bakır mutfak araç gereçlerinden kova, tencere, tas, kepçe ve tepsiyi enstrüman gibi değerlendirerek ritim grubu oluşturdu. Tarihi sokaklarda etkinlikler yapan Tokmak, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ve şehrin bakır kültürünü müzikle tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde ritim perküsyon öğretmeni olan İbrahim Tokmak, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezerken çekiç seslerinden etkilenip, konservatuvar öğrencileriyle, bakırlardan orkestra kurmaya karar verdi. İbrahim Tokmak, 10 kişilik öğrenci grubuyla, mutfaklarda yaygın kullanılan bakır kova, tas, tepsi ve kepçe gibi araç ve gereçleri enstrümana dönüştürdü. Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirten Tokmak, yaptığı projeyle hem şehrin bakır kültürünü hem de bakırın mutfaklar dışında müzikte de kullanılabileceğini göstermek istediğini söyledi. Kentin tarihi sokaklarında zaman zaman etkinlikler düzenleyen Tokmak ve 'Bakırdan Orkestra' yoğun ilgi gördü.

'ÇEKİÇLE İŞLEME SESİNDEN ETKİLENDİM'

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki ustanın çekiçle bakır işleme seslerinden esinlendiğini söyleyen İbrahim Tokmak, projeyi büyütüp kalabalıklar önünde konser vermek istediklerini belirtti. Gaziantep'in kültürü olan bakır işleme sesini tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Tokmak, "Gaziantep'in meşhur Bakırcılar Çarşısı önünden geçerken bu proje aklıma geldi aslında. Oradan geçen herkes o bakıra vurulan çekiçlerin ritmik seslerini duymuştur. Oradan esinlenerek bakırdan bir ritim oluşturulabileceğine karar verdim. Biz ailecek müzikle uğraşıyoruz. Dedem, babam hepsi müzisyendiler. Bu müzik kulağıyla bakırı ritimle buluşturmak için böyle bir projeye başladım. Şimdi bir ekip oluşturduk ve çok güzel oldu. Bunu tüm herkese tanıtmak istiyorum. Gaziantep gastronomi şehri olmasının yanında kültürüyle, bakır el sanatlarıyla dünyaya ismini duyurmuş bir şehrimiz. Bakırdan nasıl müzik oluşturulur, ritim oluşturulur bunu araştırdım. Yaptığımız bu 2 aylık ritim çalışmasını daha da geliştirip büyük hedefler almak istiyoruz. Çalışmamızı daha uzun zamana yayıp daha büyük konserlerde yer almak istiyoruz" dedi.

'BAKIRI RİTİMLE BULUŞTURDUK'

Tokmak, projeyle, müziğin hiçbir alanında bu zamana kadar denenmeyen bakırın ritimle buluşturulduğunu söyledi. Yaklaşık 2 aydır başlayan projeyi geliştirerek daha kalabalık ekiple ritim konserleri vermek istediklerinden bahseden Tokmak, "Gaziantep'in çok uzun yıllara dayanan bir bakır kültürü var. Biz bu bakır kültürünü müzikle birleştirmek istedik. 2 aydır bu çalışmanın içerisindeyiz. Bakır mutfak araçlarıyla ritmi farklı bir boyuta taşımak istedik. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bakır eşyalardan ritim oluşturduk. Özellikle kendi kültürümüzden olan ve müzik enstrümanı olmayan araç gereçleri müzikle, ritimle birleştirip müzikseverlere sunmak istedik. Bu projeyle şehrimizin ve konservatuarımızın neler yapabileceğini göstermek istedik" diye konuştu.

Evlerdeki bakır mutfak araç gereçlerinden çıkan ritim seslerini insanları şaşırttığını söyleyen Tokmak, zaman zaman kentin bazı noktalarında halka mini konserler verdiklerini dile getirdi.

Konservatuar öğrencileri de yeni bir projeyle insanların dikkatini çektiklerini ve bunu tüm dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti. (DHA)