Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor - Son Dakika

Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor

13.02.2021 12:54

Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor Kaynak yapılan anahtarlar saniyeler içerisinde eskisinden sağlam hale dönüşüyorlar Gaziantep'te ince işçilikte el becerilerini konuşturan bakırcı ustaları, kırılan anahtarları da saniyeler süren kaynak ile...

Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor

Kaynak yapılan anahtarlar saniyeler içerisinde eskisinden sağlam hale dönüşüyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te ince işçilikte el becerilerini konuşturan bakırcı ustaları, kırılan anahtarları da saniyeler süren kaynak ile eskisinden sağlam hale dönüştürüyor.

Gaziantepli bakır ustaları, ev ve iş yeri kapılarının açmak isterken anahtarı kırılanların yardımına yetişiyor. Çilingir ve yeni anahtar ile kilit masrafına girmek istemeyenler, ince işçilikte hünerli olan ve ürettikleri ürünlerde el becerilerini konuşturan bakır ustalarına koşuyor. Bakır ustaları ise kimi zaman kendi kırılan anahtarlarını kimi zaman ise tanıdıkları esnaf ve vatandaşların getirdiği kırık anahtarın parçalarını yaptıkları oksijen kaynağı ile saniyeler içerisinde bir araya getiriyor. Kaynak yapılan anahtarlar eski görüntüsüne kavuşurken eskisinden de daha sağlam hale geliyor. Altın, gümüş ve metal işlerinde yapamayacakları bir işin olmadığını belirten bakır ustası Hakan Kaynar, anahtar kaynatma işini parayla yapmadıklarını ifade etti.

Çilingirlerin de ekmeği ile oynamak istemediklerini de anlatan Kaynar, "Çocukluğumdan bu yana bakırcılıkla uğraşıyorum. Bizim dededen, babadan gelen bakırcılık mesleği olduğundan dolayı, kırılan anahtarı oksijen kaynağı yardımıyla tekrar birleştirerek, yerine alıştırarak yaptım. Bizim metal işçiliği konusunda çok şükür yapamayacağımız herhangi bir obje yok. Neyi görürsek, neyi yapabilirsek elimizden geldiğince her şeyi orijinal haliyle yapabiliyoruz. Bu da bizim babadan gelen, gelenekten gelen bir şey olduğu için yapıyoruz. Anahtar konusunda da daha pratik daha yakın şeyler olduğu için işimizden dolayı çilingire gitmiyoruz kendimiz yapıyoruz. Her anahtarı kırılana tabi ki yapmıyoruz, çünkü çilingir değiliz. Ama zor durumda olan, yardım isteyenlere mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyoruz. Bir bakırcıyız, sanatçıyız. Çilingirlerin ekmeğinde gözümüz yok. Ama zor durumda kalan insanlara da yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyden önce insanız" diye konuştu.

Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor
Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor
Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor
Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor

Gaziantep, Metal, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakır ustaları kırılan anahtarların parçalarını saniyeler içerisinde birleştiriyor - Son Dakika


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