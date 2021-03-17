Bakır ustası Ali Çavuş, Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetrelik top mermisi yaptı - Son Dakika

Bakır ustası Ali Çavuş, Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetrelik top mermisi yaptı

17.03.2021 11:07
Bakır ustası Ali Çavuş, Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetrelik top mermisi yaptı, System.String[]

Trabzon'da, daha önce devasa boyutlarda salep kazanı, demlik ve ibrik yapan bakır ustası Ali Çavuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106.

Trabzon'da, daha önce devasa boyutlarda salep kazanı, demlik ve ibrik yapan bakır ustası Ali Çavuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini simgeleyen 61 kilogram bakır kullanarak 2 metre 61 santimetre boyunda top mermisi yaptı.

Ortahisar ilçesi Kazancılar Sokak Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanda bakırcılık yapan dedesi ve babasının yanında, küçük yaşlarda tanıştığı mesleğini yarım asırdır sürdüren 61 yaşındaki Çavuş, devasa boyutlarda ürettiği eserlerine bir yenisini daha ekledi.

Maharetli usta, ilk olarak 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları anısına 1,4 metre boyunda hamsi logolu demlik imal etti. Bu yöndeki çalışmalarını 2012'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya hediye etmek üzere 4 aylık çalışma ve tamamen el işçiliğiyle 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında demlik, Sümela Manastırı anısına salep kazanı, Trabzon'daki Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ile Hürrem Sultan anısına ibrikler yaparak sürdürdü.

Çavuş, son olarak Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetre boyutunda top mermisi yaptı.

Ali Çavuş'un, "hayalim" dediği çalışma için meslektaşları ve komşularının da yardımıyla 2 aylık emekle yaptığı top mermisi, diğer eserlerle birlikte dükkanın önünde sergileniyor.

"Sayın Cumhurbaşkanım uygun görürlerse kendilerine hediye ederim"

Çavuş, AA muhabirine, Seyit Onbaşı'nın kahramanlığının herkesçe bilindiğini, kendisinin de askerde onbaşı olduğu için eskiden beri Seyit Onbaşı'ya hayranlık duyduğunu söyledi.

Dükkanda, babasından kalma içi boş eski bir top mermisi olduğunu ve zaman zaman çeşitli etkinlikler için okullara verdiğini belirten Çavuş, "Tüm bunlar bende fazla bir etki yaptı. Ben de Seyit Onbaşı anısına dev bir top mermisi yapıp portresini üzerine işlemeye karar verdim. Yıllarca düşündüm, hep aklımda vardı, en son projemdi, şimdi yaptım. Yaşım 61. 61'i bekledim. Şehrim 61, yaşım 61, eserimin boyu 2 metre 61 santimetre. 61 kilogram ağırlığında malzeme kullandım." diye konuştu.

Tamamen bakırdan yaptığı eserin ucunun da bakır ve altın kaplama karışımı olduğunu aktaran Çavuş, "Bu kahraman insanları altın sözlerle analım istedim. Bunu severek yaptım. Ticari amaçlı yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanım uygun görürlerse kendilerine hediye ederim. Her sabah dükkana girerken selamlaşıyorum kendisiyle." dedi.

"80 yaşın üzerinde olan annem bile yardım etti"

Çavuş, bu konuda komşularından ve meslektaşlarından da destek aldığını dile getirerek, "80 yaşın üzerinde olan annem bile yardım etti. Annem bana her zaman 'Kendini yorma, hastasın' diyordu. Seyit Onbaşı'yı anlattığımda annem bile yardımcı oldu. Tüm komşularım, bakırcı arkadaşlarım yardımcı oldular, sağ olsunlar. Çünkü kutsal bir kahramanı canlandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Top mermisiyle birlikte devasa boyutlardaki 11'inci eserini yaptığını belirten Çavuş, sağlığının el vermesi durumunda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında hükümet konağındaki Yunan bayrağını indirip, yerine Türk bayrağını asan Trabzonlu komutan için de bir çalışma yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Trabzon, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakır ustası Ali Çavuş, Seyit Onbaşı anısına 2 metre 61 santimetrelik top mermisi yaptı - Son Dakika


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