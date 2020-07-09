Bakır ustası: Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık - Son Dakika

BURDURLU bakır ustası Hasan Bosun (70), fabrikasyon üretim nedeniyle bakır ustası kalmadığını belirterek, "Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık" dedi.
Burdur Bakırcılar Arastası'ndaki dükkanında günde yaklaşık 10 saat tezgah başında çalışan bakır ustası Hasan Bosun, azmiyle gençlere örnek oluyor. 1962 yılında ilkokulu bitirdikten sonra pekmez kazanı yapan babasının yanında mesleğe başladığını anlatan Bosun, "70 yaşındayım, işime halen daha devam ediyorum. Ne yazık ki mesleğimiz ölmek üzere, can çekişiyor. Yeni nesil yetişmiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Bizden başka bu mesleği götürecek kimse yok" dedi.
Gülyağı için kullanılan kumkuma denilen saklama kabını bakırdan Türkiye'de imal eden tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Bosun, "50, 100 ve 250 gr gülyağı alacak şekilde üretiyoruz. Gülbirlik başta olmak üzere gülyağı işiyle uğraşanlar bunu alır ve Arabistan ağırlıklı olmak üzere yurt dışına satılır" dedi.