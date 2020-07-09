Bakır ustası: Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık - Son Dakika

Bakır ustası: Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık

BURDURLU bakır ustası Hasan Bosun (70), fabrikasyon üretim nedeniyle bakır ustası kalmadığını belirterek, "Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık" dedi.

BURDURLU bakır ustası Hasan Bosun (70), fabrikasyon üretim nedeniyle bakır ustası kalmadığını belirterek, "Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık" dedi.

Burdur Bakırcılar Arastası'ndaki dükkanında günde yaklaşık 10 saat tezgah başında çalışan bakır ustası Hasan Bosun, azmiyle gençlere örnek oluyor. 1962 yılında ilkokulu bitirdikten sonra pekmez kazanı yapan babasının yanında mesleğe başladığını anlatan Bosun, "70 yaşındayım, işime halen daha devam ediyorum. Ne yazık ki mesleğimiz ölmek üzere, can çekişiyor. Yeni nesil yetişmiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Bizden başka bu mesleği götürecek kimse yok" dedi.

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'ÖLENE KADAR DEVAM EDECEĞİM'

Üç çocuğu olduğunu, ancak mesleğe yönlendirmediğini anlatan Bosun, "Onlar ticaretle uğraşıyor. Ben 12 yaşımdan bu yana devam ediyorum. Ölene kadar devam edeceğim. Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık" diye konuştu.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda bakırcılar çarşısında birçok meslek mensubu olduğunu anlatan Bosun, "Şu anda bakırcılar çarşısında mesleğini sürdüren 3 sıcak demirci, sıvama tezgahı olan bir tek ben varım. İki de kalaycı esnafı kaldı. Başka kalmadı" dedi.

Fabrikasyon çelik tencereler çıktığı için bakır kaplara talep olmadığını anlatan Bosun, "Daha önce herkes kız gelin ederken bize sipariş verirdi. Çeyizlik bakır kaplar, tencere yapılırdı. Şimdi o işler bitti. Herşey fabrikasyon. Çelik ve alüminyum kullanılıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE TEK ÜRETİCİ

Gülyağı için kullanılan kumkuma denilen saklama kabını bakırdan Türkiye'de imal eden tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Bosun, "50, 100 ve 250 gr gülyağı alacak şekilde üretiyoruz. Gülbirlik başta olmak üzere gülyağı işiyle uğraşanlar bunu alır ve Arabistan ağırlıklı olmak üzere yurt dışına satılır" dedi.


Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakır ustası: Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık - Son Dakika
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