Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor - Son Dakika

Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor

Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyorTRABZON'da unutulmaya yüz tutan kalaycılığın son temsilcileri, kendilerine gelen az sayıdaki kapları özenle kalaylıyor.

Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor, System.String[]

Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor

TRABZON'da unutulmaya yüz tutan kalaycılığın son temsilcileri, kendilerine gelen az sayıdaki kapları özenle kalaylıyor. Mutfaktaki yerini cam, krom ve alüminyuma bırakmasıyla teknolojiye yenik düşen kalaycılığın yanı sıra talebin azaldığı bakırcı ustaları da, mesleklerini yaşatmak istiyor.Kentte, tarihi eski yıllara dayanan ve seyyar olarak da icra edilen kalaycılık mesleği, gelişen teknoloji ile birlikte mutfaklarda bakırdan üretilen malzemelerin yerini çelik, alüminyum ve teflon malzemelerin almasıyla zor günler yaşıyor. Trabzon'da ünlü Bakırcılar Çarşısı'nda unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın son temsilcileri de az da olsa müşterilerinin bakır sahan, tencere ve tavalarını körükledikleri ateşte sevgiyle kalaylıyor. Bakır tencere ya da tavada yapılan yemeğin daha lezzetli olduğunu belirten kalaycılar, tüm teknolojik yeniliklere rağmen, mesleklerini yaşatıp, gelecek nesillere aktarmak istiyor. Kalaycılığın yanı sıra kentteki bakırcı ustaları da mesleklerine ilginin azaldığını söyleyerek çırak bulamadıklarından yakınıyor. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen kalay ve bakırcı ustaları, ilerleyen yaşları ve işlerinin azalmasına rağmen çok sevdiği mesleklerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.'ÇEKİÇ SESLERİ MÜZİK ORKESTRASI GİBİYDİ'Küçük yaşta başladığı mesleğini bırakamadığını ifade eden, 60 yıllık bakırcı Emin Özkara (72), "Eskiden bakır fiyatları altınla yarışırdı. Şu anda sadece kuymak yapmak için kulaklık, süs eşyaları ve ufak tefek şeyler satılıyor. Vatandaş maliyetten kaçtığı için artık talep de azaldı. Eskiye göre talep, ilgi çok az. Trabzon'da bu iş bitme noktasına geldi. Biz son nesiliz. Alttan gele, bizden sonrası yok. Eskiden çekiç sesi burada müzik sesiydi. Bunlardan bizim kulaklarımız sağır oldu. Şimdi bir çekiç vuruyorsun rahatsız olanlar oluyor. 1960'tan sonra her dükkanda 4 kişi çalışırdı. Buradaki çekiç sesleri müzik orkestrası gibiydi" dedi.'BİZ SON NESİLİZ'Mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen kalay ustası Muzaffer Göle (61), "Eskiden bakır ürünlere talep fazlaydı. Gelin çeyizlerinde hep bakır takımlar olurdu. Şimdi çelik gibi alternatiflere dönüldü. Yeni nesil bakır kullanmıyor. Artık bakırı süs eşyası, dekor olarak kullanıyorlar. Aslında sağlık açısından bakır daha iyi ama yeni nesil bunu bilmiyor. Eskiden Trabzon'da sadece bu mevkide 7 kalaycı vardı, şu an 3 kişi kaldık. Eleman yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Biz son nesiliz, bizden sonrası da yok" diye konuştu.'BENDEN SONRA GELECEK NESİL YOK'

30 metrekarelik alanda uzun yıllardır kalaycılık yaparak geçimini sağlayan Necmi Kaya (50) ise, "Okul bitti bu mesleğe başladım. Bu mevkide kalaycı olarak en genci benim. 1982'den bu yana burada kalaycılık yapıyorum. O zamanlar düğün bakırları çok ilgi görüyordu. Çocuklarımızın buradan kazandıklarımızla büyüttük. 2010 yılından buyana ürünlerin yüzde 90'ı dışarıdan geldiği için, Trabzon'da bakırcılık bitmiştir. Dışarıdan gelen ürünleri halkımız Trabzon bakırı zannedip alıyorlar. Trabzon bakırının özelliği hem kalındır hem de dayanıklılık gücü üst seviyededir. Trabzon'da kalaycı olarak 11 kişiydik. Bu sayı zamanla azaldı ve altı da dolmadı. Benden sonra gelecek nesil yok, son nesil biziz. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.


Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak "İkinci eşi alın" çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi         
13:20
Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis         
11:58
Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı         
11:38
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:37
Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı         
10:15
Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı         
10:01
GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak         
09:31
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu         
09:30
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 14:26:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei