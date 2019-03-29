Bakırçay'a 2. Neşter

Çanakkale Köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında start alan çalışmalar 14 kilometrelik bir hattı kapsıyor

İzmir Bergamalı çiftçilerin korkulu rüyası bitiyor. Bakırçay'ın Soma bölümünde uzun süredir yatak düzenleme çalışması yapan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışmalarını Bergama'ya da kaydırdı. 14 kilometrelik nehir yatağında yapılacak çalışmalar binlerce dönüm araziyi su baskını riskinden kurtaracak.

Çalışmalar Çanakkale Köprüsünden başladı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde Çanakkale Köprüsü diye adlandırılan alandan Sindel Köprüsü arasında kalan 14 kilometrelik hattı temizleyecek. Dere yatağındaki rusubatlar temizlenecek, suyun rahat akışı için yatak düzenlemesi yapılacak.

1 Dragner sallama, 1 Backhoe ekskavatör, 1 de paletli dozer ile başlatılan çalışmalar yaz boyu devam edecek. Ve önümüzdeki kıştan itibaren bölgedeki binlerde dekar arazide taşkın riski minimize edilmiş olacak.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Bakırçay'ın Soma kısmında başlattığı yatak tanzim çalışmaları kapsamında yaklaşık 14 bin metrelik hattı temizlemiş ve 20 bin dekar araziyi taşkın riskinden kurtarmıştı. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ayrıca Bakırçay Nehri üzerine biri Soma biri de Kınık'ta olmak üzere 2 köprü inşa etti.