Bakırçay A.Ş'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika

Bergama Belediyesi bünyesindeki Bakırçay A.Ş'de çalışan 344 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başladığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve sendika iş yeri temsilcileri toplantıda bir araya geldi.

Görüşmelerin tüm işçiler için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yardımcısı Uyar, "Bakırçay şirketimiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimize belediyemiz imkanları ölçüsünde en iyi sözleşmeyi yapma arzusundayız." dedi.