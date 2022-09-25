Son dakika haberi! BAKIRÇAY'DA BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! BAKIRÇAY'DA BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU

25.09.2022 15:04

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri yaşandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri yaşandı. Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, konuya ilişkin inceleme başlatılmasını isteyerek, "Bakırçay birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği bir bölge ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli balık ölümleri yaşanıyor" dedi.

Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin etti. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerinin barındığı Bakırçay'da; kefal, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarının da sulandığı Bakırçay'da, balık ölüleri nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı. Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, geçen haziranda Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve Bakırçay'da neden olduğu kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kömür yıkama-eleme işlemleri yapan bir firmanın faaliyetlerine son verdiğini ancak yine bu yıl benzer bir manzarayla karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Çekiç, yetkilileri balık ölümlerinin sebebini incelemeye çağırdı. Fabrika atıklarının yanı sıra Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna set çekilmesinin de ölümlerde etkili olabileceğini söyleyen Çekiç, bu olayın ardından deniz tarafındaki setin yıkılacağını duyduğunu belirtip, "Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; 'Seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun mu?' diyeceksiniz, yoksa derhal olaya el koyup, süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz?" diye konuştu.

'TÜM YETKİLİ KURUMLAR ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ'

Bölge sağlığı ile ilgili endişesini dile getiren Çekiç, şunları kaydetti:

"Setin gerisinde, deniz yönünde balık ölümü yok, ölüm setin önünde. Bakırçay boyunca, gidebildiğim yere kadar set önünde olduğu gibi yoğunlukta olmasa da balık ölümleri var. Bakırçay birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği bir bölge ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli balık ölümleri yaşanıyor. Geçen yıl bu kolun deniz tarafında çok sayıda balık öldü. Denize kanal açılarak balıklar kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık bir ay önce Çandarlı Tatil Köyü'nden geçen nehrin yan kolunda da balık ölümleri yaşandı. Oradaki ölümlerin havasızlıktan, oksijen yetersizliğinden olmuş olabileceği varsayılabilir ancak buradaki ölümlerin sadece oksijen eksikliğinden olmadığı, fabrikaların zehirli atıklarının da bu ölümlere neden olması bir olasılıktır. Tüm yetkili kurumlar acilen harekete geçmeli." (DHA)

YORUMLAR
500
Bakırçay'da Çevre Faciası: Nehrin Üzeri Ölü Balıklarla Kaplandı Bakırçay'da Çevre Faciası: Nehrin Üzeri Ölü Balıklarla Kaplandı İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Çandarlı, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BAKIRÇAY'DA BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:12 Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım
15:11 Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...
15:06 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:40 Akrabalarının evini basan baba ve 2 oğlu katliam yaptı! Her şeyi inkar ettiler
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 15:50:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! BAKIRÇAY'DA BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement