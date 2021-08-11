Bakırçay'da hasat zamanı - Son Dakika

Ağustos ayı ile birlikte hasada başlayan bölge üreticisi, bu yıl ortalama 217 milyon 760 bin lira daha fazla kazanacak.

İzmir tarımının en önemli merkezlerinden Bakırçay havzasında DSİ bereketi.Son 19 yılda Bergama'da 5 Baraj ( Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe, Karalar) 2 gölet (Bayramcılar, Yukarı Kırıklar ) inşa eden DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu veriyor.

Üretici 217 milyon daha fazla kazanacak

Sebze ve meyveciliğin yanısıra kurutulmuş domates, biber, mısır, ayçiçeği, pamuk gibi pek çok endüstriyel ürünün de ekildiği havzada bu yıl üreticiler yaklaşık 217 milyon 760 bin lira daha fazla kazanacak.

Bakırçay Havzasında 2021 yaz sulama sezonunun oldukça verimli geçtiğinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar " İzmir genelinde sulama sezonunu 15 Haziran'da açtık.1,5 ay boyunca Bakırçay Kınık Sağ ve Sol Sahil Sulama Sahası ile Bergama ( Kestel) Sulama sahasında toplam 225 bin 640 dekar verimli tarım arazisine can suyu verdik.Bakırçay havzasında şu anda bir yandan sulamalar devam ediyor, öte yandan da hasat yapılıyor

Sulama Birliklerimizin çabası ile sorunsuz bir sulama sezonu geçiriyoruz. Üreticimize bereketli olsun" diye konuştu.

Musacalı hazır, Kapıkaya yolda

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Bakırçay havzasındaki yatırımlarının devam ettiğini belirten Çınar, 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı'nın tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.Birol Çınar " 2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanan barajı 1 yıl erken tamamlıyoruz.Musacalı Barajı'nda ağustos ayı sonunda barajda su tutmayı planlıyoruz. Ayrıca 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak Kınık Kapıkaya Barajı'nın ihalesini yaptık. Sözleşme aşamasındayız.İki Barajımız da hizmete girdiğinde 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık yılda yaklaşık 100 milyon liralık daha gelir artışı bekliyoruz" dedi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ayrıca Bergama'da Seklik ve Kırcalar Barajlarının inşasına da devam ediyor