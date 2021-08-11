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Bakırçay'da hasat zamanı - Son Dakika

Bakırçay'da hasat zamanı

11.08.2021 11:13
Bakırçay'da hasat zamanı, System.String[]

İzmir tarımının kalbi Bakırçay Ovası'nda sulama sezonu 15 Haziran'da açılırken, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu oldu.

İzmir tarımının kalbi Bakırçay Ovası'nda sulama sezonu 15 Haziran'da açılırken, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu oldu. Ovada bir yandan sulama devam ederken, diğer taraftan hasat yapılıyor.

Son 19 yılda Bergama'da 5 baraj, (Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe, Karalar) 2 gölet (Bayramcılar, Yukarı Kırıklar ) inşa eden DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu oldu. Sebze ve meyveciliğin yanı sıra; kurutulmuş domates, biber, mısır, ayçiçeği, pamuk gibi pek çok endüstriyel ürünün de ekildiği havzada bu yıl sulama sezonunun 15 Haziran'da açıldığı ifade edilirken, bölgede hasatta sürüyor.

Bakırçay Havzası'nda, 2021 yaz sulama sezonunun oldukça verimli geçtiğinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İzmir genelinde sulama sezonunu 15 Haziran'da açtık. 1,5 ay boyunca Bakırçay Kınık sağ ve sol sahil sulama sahası ile Bergama (Kestel) sulama sahasında toplam 225 bin 640 dekar verimli tarım arazisine can suyu verdik. Bakırçay Havzası'nda şu anda bir yandan sulamalar devam ediyor, öte yandan da hasat yapılıyor. Sulama birliklerimizin çabası ile sorunsuz bir sulama sezonu geçiriyoruz. Üreticimize bereketli olsun" diye konuştu.

Musacalı hazır, Kapıkaya yolda

DSİ Genel Müdürlüğünün Bakırçay Havzası'ndaki yatırımlarının devam ettiğini belirten Çınar, 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı'nın tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Birol Çınar, "2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanan barajı 1 yıl erken tamamlıyoruz. Musacalı Barajı'nda ağustos ayı sonunda barajda su tutmayı planlıyoruz. Ayrıca 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak Kınık Kapıkaya Barajı'nın ihalesini yaptık. Sözleşme aşamasındayız. İki Barajımız da hizmete girdiğinde 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık yılda yaklaşık 100 milyon liralık daha gelir artışı bekliyoruz" diye aktardı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ayrıca, Bergama'da Seklik ve Kırcalar Barajlarının inşasına da devam ediyor - İZMİR

Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı

Haziran, Bergama, İzmir, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakırçay'da hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


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