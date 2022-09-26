Son dakika haberleri... BAKIRÇAY'DA TOPLU BALIK ÖLÜMÜNE İNCELEME - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... BAKIRÇAY'DA TOPLU BALIK ÖLÜMÜNE İNCELEME

26.09.2022 12:49

Son dakika haberine göre İZMİR'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinin ardından, Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin balıkların ölüm nedeninin tespiti için sudan numune aldıkları öğrenildi.

İZMİR'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinin ardından, Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin balıkların ölüm nedeninin tespiti için sudan numune aldıkları öğrenildi. Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna yapılan setin yıkılmasıyla binlerce balık ölüsünün denize karıştığını söyleyen çevredekiler, duruma tepki gösterdi.

Çok sayıda kuş ve hayvan türünün barındığı Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da önceki gün kefal, sazan, levrek gibi farklı türlerdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarını sulama işlevi de gören nehrin üzerini binlerce ölü balığın kaplaması, bölge halkı tarafından tepki topladı. Daha önce de çevre örgütleri tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür fabrikalarından gelen kömür suları, bölgedeki diğer fabrikaların kimyasal atıkları, evsel atıklar ve salça fabrikalarından akan asitli sular nedeniyle kirlendiği iddia edilen Bakırçay'daki balık ölümleri ve çürümüş balık leşlerini saran sinekler çevre örgütlerini yeniden harekete geçirdi. Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna yapılan set yıkılldı. Binlerce çürümüş balık ölüsü denize karıştı. Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin balıkların ölüm nedeninin tespiti için sudan numune aldıkları öğrenildi.

'BU BİR FELAKET'

Çandarlı Halk Meclisi üyeleri ise söz konusu set yıkımının Çandarlı Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştiğini iddia etti. Olay yerinde konuşan ve yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirten Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, Balık ölümleri sonrası ortaya çıkan görüntüleri yok etmek amacıyla Çandarlı Muhtarlığı öncülüğünde bir kepçe gelip, bu seti açtı. Görüntü yok edilecek ama ölü balıklar ve balığı öldüren nedenler, ağır metaller denize akıtılacak. Bu bir felaket dedi.

Çandarlı Halk Meclisi üyesi Eyyüp Sabri Gamsız ise Kamuoyu oluşmasın diye yapılan bir şey bu. Sorun belli. Burada çim üreten büyük firmalar var. Onlar bu sudan yararlanmak istiyor. Koskoca derenin önü betonla kapatılmış. Milyonlarca balığın ölümüne neden oldular. Çandarlı Halk Meclisi olarak konunun üzerine gideceğiz ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK SIKINTI YARATABİLİR'

Bölge halkından Berna Taşdelen de Burası Bakırçay'ın uzantısı. Çok fazla balık ölümü var. İnanılmaz kötü kokuyor. Belediyenin aracı o bağlantıyı açıyor. Denize karışmasına sebep olacak. Bu balıkların neden öldüğü araştırılmadan denize salınması büyük sıkıntı yaratabilir dedi. Duruma acil bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyen Türk Öğer Koç, Burada daha kötü bir olay var. Menfezlerin tıkalı olması, yağmur sezonunun başlayacak olması daha büyük felaketlere neden olabilir. Bu sorunlara acilen çözüm getirilmezse, yarın afet çığlıkları hiçbir işe yaramayacak dedi.

'40 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ'

Balık ölümlerinin yıllardır yaşandığını anlatan Çandarlı Mahallesi Muhtarı Şükrü Zebek ise, iddialarla ilgili olarak, Bu yıllardır olan bir şey. Soma'dan gelen kömür suları, bölgedeki fabrikaların kimyasal atıkları, Bakırçay'ı kirletiyor. 40 yıldır bir mücadele veriyoruz. Kömürden çıkan metaller var. Bu sene kuraklıktan dolayı balık ölümleri daha fazla yaşandı. Kuraklık olmasaydı arazi sulamaları olmayacaktı, su daha fazla olacağı için akıp gidecekti. Her sene balık ölümleri oluyor. Bölgedeki seti kaldırmadık. Hiçbir şeyi ellemedik diye konuştu.

YORUMLAR
500
İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı Son dakika haberi! BAKIRÇAY'DA BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU Son dakika haberi! BAKIRÇAY'DA BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU
Kaynak: DHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Çandarlı, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BAKIRÇAY'DA TOPLU BALIK ÖLÜMÜNE İNCELEME - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BAKIRÇAY'DA TOPLU BALIK ÖLÜMÜNE İNCELEME - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement