Son dakika haberleri... BAKIRÇAY'DA TOPLU BALIK ÖLÜMÜNE İNCELEME

İZMİR'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki toplu balık ölümlerinin ardından, Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin balıkların ölüm nedeninin tespiti için sudan numune aldıkları öğrenildi. Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna yapılan setin yıkılmasıyla binlerce balık ölüsünün denize karıştığını söyleyen çevredekiler, duruma tepki gösterdi.

Çok sayıda kuş ve hayvan türünün barındığı Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da önceki gün kefal, sazan, levrek gibi farklı türlerdeki balık ölüsü kıyıya vurdu. Tarım alanlarını sulama işlevi de gören nehrin üzerini binlerce ölü balığın kaplaması, bölge halkı tarafından tepki topladı. Daha önce de çevre örgütleri tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür fabrikalarından gelen kömür suları, bölgedeki diğer fabrikaların kimyasal atıkları, evsel atıklar ve salça fabrikalarından akan asitli sular nedeniyle kirlendiği iddia edilen Bakırçay'daki balık ölümleri ve çürümüş balık leşlerini saran sinekler çevre örgütlerini yeniden harekete geçirdi. Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna yapılan set yıkılldı. Binlerce çürümüş balık ölüsü denize karıştı. Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin balıkların ölüm nedeninin tespiti için sudan numune aldıkları öğrenildi.

'BU BİR FELAKET'

Çandarlı Halk Meclisi üyeleri ise söz konusu set yıkımının Çandarlı Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştiğini iddia etti. Olay yerinde konuşan ve yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirten Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, Balık ölümleri sonrası ortaya çıkan görüntüleri yok etmek amacıyla Çandarlı Muhtarlığı öncülüğünde bir kepçe gelip, bu seti açtı. Görüntü yok edilecek ama ölü balıklar ve balığı öldüren nedenler, ağır metaller denize akıtılacak. Bu bir felaket dedi.

Çandarlı Halk Meclisi üyesi Eyyüp Sabri Gamsız ise Kamuoyu oluşmasın diye yapılan bir şey bu. Sorun belli. Burada çim üreten büyük firmalar var. Onlar bu sudan yararlanmak istiyor. Koskoca derenin önü betonla kapatılmış. Milyonlarca balığın ölümüne neden oldular. Çandarlı Halk Meclisi olarak konunun üzerine gideceğiz ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK SIKINTI YARATABİLİR'

Bölge halkından Berna Taşdelen de Burası Bakırçay'ın uzantısı. Çok fazla balık ölümü var. İnanılmaz kötü kokuyor. Belediyenin aracı o bağlantıyı açıyor. Denize karışmasına sebep olacak. Bu balıkların neden öldüğü araştırılmadan denize salınması büyük sıkıntı yaratabilir dedi. Duruma acil bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyen Türk Öğer Koç, Burada daha kötü bir olay var. Menfezlerin tıkalı olması, yağmur sezonunun başlayacak olması daha büyük felaketlere neden olabilir. Bu sorunlara acilen çözüm getirilmezse, yarın afet çığlıkları hiçbir işe yaramayacak dedi.

'40 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ'

Balık ölümlerinin yıllardır yaşandığını anlatan Çandarlı Mahallesi Muhtarı Şükrü Zebek ise, iddialarla ilgili olarak, Bu yıllardır olan bir şey. Soma'dan gelen kömür suları, bölgedeki fabrikaların kimyasal atıkları, Bakırçay'ı kirletiyor. 40 yıldır bir mücadele veriyoruz. Kömürden çıkan metaller var. Bu sene kuraklıktan dolayı balık ölümleri daha fazla yaşandı. Kuraklık olmasaydı arazi sulamaları olmayacaktı, su daha fazla olacağı için akıp gidecekti. Her sene balık ölümleri oluyor. Bölgedeki seti kaldırmadık. Hiçbir şeyi ellemedik diye konuştu.