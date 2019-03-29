Bakırçay'daki Yatak Düzenleme Çalışmaları
58 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine harekete geçen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Bakırçay'ın Bergama kısmında yatak düzenleme çalışmalarına başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine harekete geçen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Bakırçay'ın Bergama kısmında yatak düzenleme çalışmalarına başladı.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Çanakkale Köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında başlatılan ve 14 kilometrelik bir hattı kapsayan çalışmalarla binlerce dönüm arazinin su baskını riskinden kurtaracağı ifade edildi.
Dere yatağındaki rusubatların temizlenerek suyun rahat akışı için yatak düzenlemesi yapılacağı bildirilen açıklamada önümüzdeki kıştan itibaren bölgedeki binlerce dekar arazide taşkın riskinin minimize edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Bakırçay'ın Soma kısmında tamamlanan çalışma kapsamında yaklaşık 14 bin metrelik hat temizlenmiş 20 bin dekar arazi taşkın riskinden kurtarılmış, Soma ve Kınık'ta iki köprü yapılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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