Son Dakika Haberleri: Bakırçay'daki Yatak Düzenleme Çalışmaları

Bakırçay'daki Yatak Düzenleme Çalışmaları

58 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine harekete geçen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Bakırçay'ın Bergama kısmında yatak düzenleme çalışmalarına başladı.

Bakırçay'daki Yatak Düzenleme Çalışmaları, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine harekete geçen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Bakırçay'ın Bergama kısmında yatak düzenleme çalışmalarına başladı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Çanakkale Köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında başlatılan ve 14 kilometrelik bir hattı kapsayan çalışmalarla binlerce dönüm arazinin su baskını riskinden kurtaracağı ifade edildi.

Dere yatağındaki rusubatların temizlenerek suyun rahat akışı için yatak düzenlemesi yapılacağı bildirilen açıklamada önümüzdeki kıştan itibaren bölgedeki binlerce dekar arazide taşkın riskinin minimize edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bakırçay'ın Soma kısmında tamamlanan çalışma kapsamında yaklaşık 14 bin metrelik hat temizlenmiş 20 bin dekar arazi taşkın riskinden kurtarılmış, Soma ve Kınık'ta iki köprü yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:04:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırçay'daki Yatak Düzenleme Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]