Son Dakika Haberleri: Bakırçay Deresi Taştı Atlar Mahsur Kaldı

Bakırçay Deresi Taştı Atlar Mahsur Kaldı

1 saat önce

Bakırçay Deresi taştı atlar mahsur kaldı Mahsur kalan atları belediye ekipleri kutlardıMANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur Bakırçay deresinin taşarak ovaları su altında bıraktı.

Bakırçay Deresi taştı atlar mahsur kaldı
Mahsur kalan atları belediye ekipleri kutlardı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur Bakırçay deresinin taşarak ovaları su altında bıraktı. Suyla dolan yollar kapanırken bir at çiftliğinde mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.
Soma'da iki gündür yağan yağmur Bakırçayı taşırdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Termik Santral civarı ile Çilek Bahçesi bölgesinde tarlalar ve hayvan barınaklarını su bastı.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmalarının devam ettiği Bakırçay deresi taşınca hem çiftçi hem de hayvan üreticileri mağdur oldu. Soma Belediyesi ekipleri taşkınlarla mücadele konusunda Yırca Yolu üzerinde sular içerisinde kalan at çiftliğindeki hayvanları kurtarma çalışması yaptı. Atlar greyder yardımıyla taşkın bölgesinden çıkarılarak kamyonete yüklendi.
Öte yandan aynı bölgede bulunan Yeddiemin Deposu ile hayvan barınakları da sular altında kaldı. Adnan Menderes Caddesi'nden Savaştepe yoluna çıkan eski Dualar yolu da sular altında kalınca araçlar hareket edemedi. DSİ kriz masası ekiplerinin taşkınla ilgili çalışma başlattığı öğrenilirken, Soma'da son 24 saat içerisinde metrekareye 51,2 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:23:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırçay Deresi Taştı Atlar Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]