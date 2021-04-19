Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berktaş, İzmir Sağlık Köyü Projesi'nin "ilk ve tek" olacağını söyledi - Son Dakika

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, üniversite olarak 7 yıldızlı bir sağlık turizmi formatıyla hayata geçirmek istedikleri İzmir Sağlık Köyü Projesi'nin, Türkiye'de ilk ve tek olacağını bildirdi.

Berktaş, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir programı kapsamında üniversitelerine yaptığı ziyarette mevcut çalışmalar ve gelecek vizyonuyla ilgili sunum yapıldığını ifade etti.

Dünya vatandaşı yetiştirme amacı kapsamında ilk hedeflerinin, uluslararası akreditasyonları tamamlamak olduğunu kaydeden Berktaş, "Engelsiz Üniversite" kapsamında da YÖK tarafından Turuncu Bayrak Ödülü'ne sahip olduklarına işaret etti.

Prof. Dr. Berktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekolojik olarak 'kendine yeten üniversite' başlığında doğaya ve çevreye saygılı bir konsept ile üniversitemizi sürdürülebilir bir temelle yapılandırıyoruz. Akıllı Üniversite Kampüsü bağlamındaki projemiz devam ederken sağlık ve teknoloji alanında ihtisaslaşmış üniversite adayı olarak bu başlıkta da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık Köyü Proje'mizi güzel İzmir'imizde deniz ve termal turizmin olduğu 7 yıldızlı bir sağlık turizmi formatında kurguluyoruz. Aktif yaşlanma merkezi olarak da ifade edilebilecek bu merkezi ülkemize hediye ederken üniversite olarak ekonomik özgürlüğümüzü de kazanalım istiyoruz. İnsanların kısa, uzun süreli ya da ömür boyu kalabilecekleri bir yaşam alanı olarak planlanmakta olan bu proje ülkemizde ilk ve tek olacaktır."