Son Dakika Haberleri: Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri Türkiye Çapında Yayılmaya Başladı
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Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri Türkiye Çapında Yayılmaya Başladı

1 saat önce

Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri, kalitesini ve tecrübesini artık İç Anadolu'da da kullanıma sunuyor.

Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri Türkiye Çapında Yayılmaya Başladı, System.String[]
Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri, kalitesini ve tecrübesini artık İç Anadolu'da da kullanıma sunuyor.

İnoksan ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 'En İyi Yönetilen Endüstriyel Mutfak Firması' ödülünü alan ve Aydın'ın Efeler ilçesinde 1994 yılından bu yana hizmet veren Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ömer Lütfi Aksoy yapıyor.

Turizm alanında, kafe, bar, restoran, hastane ve okullarda anahtar teslim mutfaklar yapan Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri firması, aldığı bir kararla artık tecrübesini ve kalitesini İç Anadolu'ya aktaracak. Ürettiği mutfak gereçleri ile adından ve kalitesinden söz ettiren Bakırcılar Endüstriyel Mutfak Gereçleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Aksoy, İç Anadolu bölgesinde özellikle Kayseri'de görüşmeler yaptıklarını ve büyük ilgi gördüklerini ifade etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Aydın, Ömer Lütfi, İç Anadolu, Ekonomi
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