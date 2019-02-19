Bakırda hedef 7.000 dolar!
41 dakika önce
Uluslararası piyasalarda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 prim yaparak 6.258 dolar/tona çıkan bakır fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 prim
yaparak 6.258 dolar/tona çıkan bakır fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05
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