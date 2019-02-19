Son Dakika Haberleri: Bakırda hedef 7.000 dolar!

Bakırda hedef 7.000 dolar!

41 dakika önce

Uluslararası piyasalarda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 prim yaparak 6.258 dolar/tona çıkan bakır fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor.

Bakırda hedef 7.000 dolar!, System.String[]
Uluslararası piyasalarda yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 prim yaparak 6.258 dolar/tona çıkan bakır fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 

prim, Ekonomi
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