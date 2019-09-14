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Bakırı döverek ritm tuttular

12 dakika önce

Bakırı döverek ritm tuttularGAZİANTEP - Ellerinde çekiçle bakırı döverek ritim tutan "bakır ritim grubu" Gaziantep Gastronomi Festivalinde sahne aldı.

Bakırı döverek ritm tuttular

GAZİANTEP - Ellerinde çekiçle bakırı döverek ritim tutan "bakır ritim grubu" Gaziantep Gastronomi Festivalinde sahne aldı. Bakırın sesi, kemanın sesi ile bütünleşti.

Gaziantep Festival Parkında konser veren kadınlar, bakırcılığa 11 yıl önce, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İşkur iş birliğinde açılan kurslarda başladı. Gaziantep'in en köklü zanaatlarından olan bakırcılık, kadın elinin değmesi ile daha da güzelleşti. Gastronomi Festivali kapsamında 'bakır ritim grubu' dün akşam bir konser verdi. Bakırın sesi kemanın sesi ile bütünleşirken konseri katılımcılar ilgiyle dinledi. Bakırları ince ince işleyerek sanat eserine dönüştüren kadınlar, konserde ritm tuttu. İzleyenler keyifli anlara şahitlik etti.

Konserde yer alan kadınlardan Nurgün Çetin, dün konserde sahne aldıklarını ve keman ile darbukanın yer aldığı konserde bakırı döverek ritm tutarak notalara eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bakırı döverek ritm tuttular

Gaziantep, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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