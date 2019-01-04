Bakırköy Adalet Sarayı Bahçesinde Kedi Kurtarma Operasyonu

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHABakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Bakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli çevik kuvvet polisi, mazgalda mahsur kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçerken, adliyede görevli polisler de bir yandan kediye yiyecek verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açamayınca belediyeden yardım istendi. Belediye ekiplerinin mazgalın kilidini açmasının ardından itfaiye ekipleri de mazgalı kaldırdı. Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca bir polis memuru mazgala uzanarak kediyi aldı ve polis otosuna götürdü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kediden görüntü



-Kurtarma operasyonundan görüntü



-Kediye yiyecek verilmesi



-Kedinin mazgaldan alınması



Genel ve detaylar

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi

Almanya'da Bilgisayar Korsanları, Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik Bilgilerini Çaldı