Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adalet Sarayı Bahçesinde Kedi Kurtarma Operasyonu

Bakırköy Adalet Sarayı Bahçesinde Kedi Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHABakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bakırköy Adalet Sarayı Bahçesinde Kedi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Bakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli çevik kuvvet polisi, mazgalda mahsur kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçerken, adliyede görevli polisler de bir yandan kediye yiyecek verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açamayınca belediyeden yardım istendi. Belediye ekiplerinin mazgalın kilidini açmasının ardından itfaiye ekipleri de mazgalı kaldırdı. Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca bir polis memuru mazgala uzanarak kediyi aldı ve polis otosuna götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 19:00:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adalet Sarayı Bahçesinde Kedi Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]