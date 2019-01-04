Bakırköy Adalet Sarayı Bahçesinde Kedi Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHABakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA Bakırköy
Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli çevik kuvvet polisi, mazgalda mahsur kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçerken, adliyede görevli polisler de bir yandan kediye yiyecek verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açamayınca belediyeden yardım istendi. Belediye ekiplerinin mazgalın kilidini açmasının ardından itfaiye ekipleri de mazgalı kaldırdı. Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca bir polis memuru mazgala uzanarak kediyi aldı ve polis otosuna götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:06 Kaynak: DHA
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