İSTANBUUL -BAKIRKÖY ADLİYESİ KARŞISINDAKİ NOTER ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUUL -BAKIRKÖY ADLİYESİ KARŞISINDAKİ NOTER ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

19.08.2022 11:26

BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısındaki noterin önünde daire alım satımı konusunda çıkan kavgada bir kişi 4 yerinden bıçaklandı.

BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısındaki noterin önünde  daire alım satımı konusunda çıkan kavgada bir kişi 4 yerinden bıçaklandı.

BAKIRKÖY Adalet Adliyesi karşısındaki Bakırköy 40'ıncı Noterliği önünde sabah saatlerinde daire satışı için geldikleri öğrenilen iki kişi arasında kavga çıktı. Daire satışı konusunda anlaşmaya varamayınca daire satıcısının alıcıyı kalça ve bacağından 4 kez bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı  sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de kafede iki grup arasında çıkan kavgayı kafe sahipleri anlattı Küçükçekmece'de kafede iki grup arasında çıkan kavgayı kafe sahipleri anlattı Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı İki gencin kavgasında cadde ringe döndü İki gencin kavgasında cadde ringe döndü
Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUUL -BAKIRKÖY ADLİYESİ KARŞISINDAKİ NOTER ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUUL -BAKIRKÖY ADLİYESİ KARŞISINDAKİ NOTER ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement