Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, tarafların adliyedeki cinayet davasına ilişkin duruşma için geldikleri öğrenildi. Olaya ilişkin yakalanan 4 şüphelinin, cinayetten bugüne kadar karşı tarafın sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ettiklerini, kendilerinin de bunu kaldıramayarak dava günü otoparkta karşı tarafa ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Beylikdüzü'nde 12 Ocak 2020 tarihinde eğlence mekanında loca kavgası nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma sonucu Cem Aküzüm vurularak öldürülmesi üzerine Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar Fahrettin Büyükdeniz, Mehmet Polat, Polat İstanbulluoğlu, Şahin Kaygusuz ve Taha Cengizhan Karaca "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya ölenin ve sanıkların yakınları geldi. Kalabalık olan taraflar pandemi ve güvenlik gerekçesiyle adliyeden farklı kapılardan çıkarıldı.

12 EL ATEŞ EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayda ölenin yakınları, adliye karşısında bulunan otoparkta sanık yakınlarına silahlı saldırıda bulundu. 12 el ateş edilen olayda sanık yakını olan Hasan Polat ve Mustafa Polat kardeşler bacaklarından yaralandı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel araçlarıyla olay yerinden kaçan 4 şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.B.T. ve D.A.'nın silahla ateş ettikleri, aracı K.A.'nın kullandığı, M.A.'nın araç içerisinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, cinayetten bugüne kadar karşı tarafın sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ettiklerini, kendilerinin de bunu kaldıramayarak dava günü otoparkta karşı tarafa ateş açtıklarını, kaçarken de silahları attıklarını söyledikleri öğrenildi.