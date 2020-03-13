Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

6 saat önce

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı, System.String[]

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai saati bitiminden sonra dezenfekte işlemi yapıldı.

Özel kıyafetli 3 ekip, mesai bitiminden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'nda ilaçlama yapıldı. Ekip, X-ray cihazlarını, duruşma salonlarını, baro odalarını, hakim-savcı odalarını, koridorları, tuvaletleri ve arama noktalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.

Ayrıca vatandaşların giriş noktalarında eşyalarını koydukları plastik kaplara da dezenfektan sıkıldı. Bu dezenfektanda iyot ve alkolün olmadığı, sıkıldığı yerde 12 saniye içerisinde bütün bakterileri öldürdüğü öğrenildi.

Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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