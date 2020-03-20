Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri

14 dakika önce

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.??

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.?

Adliyede görev yapan güvenlikçiler, gelen vatandaşların ateşini ölçüyor ve kaç derece ateşlerinin olduğunu söylüyor.

Ayrıca asansörlere, tuvaletlere ve köşe başlarına dezenfektanlar konuldu.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:01 Kaynak: AA

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