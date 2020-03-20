Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

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Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kovid-19 önlemleri
14 dakika önce
Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor.??
Bakırköy Adalet Sarayı'nda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.?
Adliyede görev yapan güvenlikçiler, gelen vatandaşların ateşini ölçüyor ve kaç derece ateşlerinin olduğunu söylüyor.
Ayrıca asansörlere, tuvaletlere ve köşe başlarına dezenfektanlar konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:01 Kaynak: AA
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