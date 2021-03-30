Bakırköy Adalet Sarayı'nda mübaşir intihar etti - Son Dakika

Bakırköy Adalet Sarayı'nda mübaşir intihar etti
30.03.2021 15:30
BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda görev yapan mübaşir 7. kattan atladı.
BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda görev yapan mübaşir 7. kattan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden mübaşirin kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
Olay bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda saat 13.00'te meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan R.E.Y. 7. kattan atladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, R.E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy Adliyemizde mübaşir olarak görev yapmakta olan R.E.Y. bugün saat 13.00'te adliyemizin 7. katından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olay yerine gelen 112 Acil personeli tarafından hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Personelimizin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Adalet teşkilatımız adına personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- İstanbul
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