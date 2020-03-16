Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar 13 Nisan'a kadar ertelendi - Son Dakika

Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Nisan'a kadar ertelendi.?
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen duruşmalara, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.
Tutuklu ve acil işler haricinde tüm duruşmalarının 13 Nisan'a kadar ertelendiği öğrenilirken, duruşmalara katılmayanların mazeretli sayılacağı bildirildi.