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Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı - Son Dakika

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı

01.06.2021 18:09

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı Öldürülen şahsın yakınları, sanık yakınlarını tabancayla vurdu Olayda iki kişi bacağından yaralandı Bakırköy Adliyesi'nde 4'üncü Ağır Ceza'da görülen cinayet duruşmasının çıkışında silahlı saldırı yaşandı.

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı

Öldürülen şahsın yakınları, sanık yakınlarını tabancayla vurdu

Olayda iki kişi bacağından yaralandı

İSTANBUL - Bakırköy Adliyesi'nde 4'üncü Ağır Ceza'da görülen cinayet duruşmasının çıkışında silahlı saldırı yaşandı. Adliye karşısındaki otoparkta yaşanan olayda sanık yakını iki kardeş silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Ocak 2020 yılında Beylükdüzü'nde Cem Aküzüm ile Polat Polat isimli şahıslar arasında kavga yaşanmış ve olayda Cem Aküzüm öldürülmüştü. Olay sonrası Fahrettin Büyükdeniz, Mehmet Polat, Polat İstanbulluoğlu, Şahin Kaygusuz, Taha Cengizhan Karaca hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan ilk duruşmaya müşteki ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmada sanık ve müşteki tarafından çok sayıda yakının katılması üzerine polis de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra taraflar, adliyenin dışına çıkartıldı. Bu sırada olayda hayatını kaybeden Cem Aküzüm'ün yakınlarından Berkecan T., Doğukan A. Kenan Anıl ve Mustafa Albayrak, sanık yakınlarına silahlı saldırıda bulundu. Adliyenin karşısında bulunan otoparkta yaşanan olayda Mustafa ve Hasan Polat kardeşler bacaklarından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar yakın hastanelere sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Olay sonrası kaçan 4 şüpheli polisin uzun takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası şüpheliler ilk ifadesinde sanık yakınların sosyal medyadan cinayetle ilgili sürekli paylaşım yaptıklarını ve bu durumu kaldırmadıklarını beyan etti.

Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı
Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı
Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı
Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı

Bakırköy Adliyesi, İstanbul, Cinayet, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Adliyesi çıkışında silahlı saldırı - Son Dakika


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