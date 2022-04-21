Bakırköy Adliyesi'nde avukatı darbettikleri öne sürülen 2 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Bakırköy Adliyesi'nde babalarına cinsel istismar suçundan hapis cezası verilmesi üzerine duruşma sonrası müşteki avukatını darbettikleri, tehdit ve hakarette bulundukları ileri sürülen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan K.E.A, tutuklu sanık M.E.A. ile müşteki olan avukat Mehmet Hakkı Çezik katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmada Adana ve İstanbul baro başkanlıkları adına avukatlar da yerlerini aldı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık K.E.A, kavga edenleri ayırmaya çalıştığını öne sürerek, suçsuz olduğunu söyleyip beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık M.E.A. da olay günü müşteki avukatının duruşmadan gülerek çıktığını, annesine davanın sonucunu sorduğunu dile getirerek, "Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O anki şokla müşteki avukata yumruk attım ancak kasıtla vurmadım. Hakaret ve tehdit etmedim. Müştekinin ağzında maske vardı. Maske olduğu için dişlerini görmedim, sadece göz kenarlarından bana sırıttığını hissettim. O yüzden müştekiye yumruk attım." iddiasında bulundu.

Söz verilen müşteki Mehmet Hakkı Çezik de söz konusu istismar dosyasında avukat ablasının mazeretli olması nedeniyle onun yerine duruşmaya girdiğini anlattı.

Çezik, duruşmadan önce bankta otururken yanına gelen iki sanığın kendisini tehdit ettiklerini belirterek, bunu da duruşmada mahkeme heyetine ilettiğini söyledi.

Duruşmanın ardından saldıran sanıkların kendisini darbettiğini anlatan Çezik, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, daya katılma talebinde bulunan Barolar Birliği ile Adana ve İstanbul barolarının bu istemini, suçtan zarar gören müştekinin avukatıyla temsil edildiği gerekçesiyle reddetti.

Tutuklu sanık M.E.A'nın tahliyesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihi 8 Mart 2022'de avukat olan müşteki Mehmet Hakkı Çezik'in cinsel istismar mağdurunun vekilliğini icra ettiği, yargılama neticesinde mahkemenin sanığa 15 yıl hapis cezası verdiği anlatılıyor.

Duruşma sonrası hapse çarptırılan kişinin çocukları K.E.A. ve M.E.A'nın saldırdıkları müştekiyi darbettikleri, duruşmadan bir gün önce telefonla arayarak Çezik'i tehdit ettikleri anlatılan iddianamede, sanıkların duruşma günü müştekinin yanına giderek tehdit eylemini sürdürdükleri belirtiliyor.

İddianamede, iki kardeşin de "basit tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3'er aydan 9 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarpıtılması isteniyor.