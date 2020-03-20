Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy Adliyesi'nde Korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol - Son Dakika
Bakırköy Adliyesi'nde Korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol
6 saat önce
Bakırköy Adalet Sarayı'nda Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor.
Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesinde vatandaşlar ateş ölçer ile kontrol edilip adliyeye alınıyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar ise hastaneye yönlendiriliyor. Güvenlik görevlileri tarafından 5 adet ateş ölçer cihaz kullanılan adliyede, bazı duruşmalar ertelenirken, temizlik çalışmaları da sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü