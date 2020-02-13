Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle... - Son Dakika

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle...

6 saat önce

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle..., System.String[]

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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