Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle... - Son Dakika

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Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle...
6 saat önce
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
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