Bakırköy Adliyesi'nde Yangın
1 saat önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTABUL DHA Bakırköy Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTABUL DHA Bakırköy Adliyesi
'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Odada çıkan ufak çaplı yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü dökümü:
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- İtfaiye
ekiplerinden görüntü
- Polis
ve sağlık ekipleri görüntü
-itfaiye erlerinin çalışması
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:56 Kaynak: DHA
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