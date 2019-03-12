Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi'nde Yangın

Bakırköy Adliyesi'nde Yangın

1 saat önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTABUL DHA Bakırköy Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bakırköy Adliyesi'nde Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTABUL DHA 

Bakırköy Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.  Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Odada çıkan ufak çaplı yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Görüntü dökümü:

---------------

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Polis ve sağlık ekipleri görüntü

-itfaiye erlerinin çalışması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

DHA, Bakırköy Adliyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 02:56:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi'nde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]