Bakırköy Adliyesi'nde Yangın
1 saat önce
Bakırköy Adliyesi'nin 5. katındaki bir odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bakırköy Adliyesi
'nin 5. katındaki bir odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adliyenin 5. katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Bakırköy itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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