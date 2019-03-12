Bakırköy Adliyesi'nde Yangın
17 dakika önce
Bakırköy Adliyesi'nin 5'inci katındaki bir odada henüz çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Bakırköy Adliyesi
'nin 5'inci katındaki bir odada henüz çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Adliyesi'nin 5. katında saat 01.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif çaplı çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında odada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı
Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
Binali Yıldırım'dan Beka Sorusuna Ezber Bozan Cevap: Yerelde Gündem Olmamalı