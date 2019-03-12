Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi'nde Yangın

Bakırköy Adliyesi'nde Yangın

17 dakika önce

Bakırköy Adliyesi'nin 5'inci katındaki bir odada henüz çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bakırköy Adliyesi'nin 5'inci katındaki bir odada henüz çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Adliyesi'nin 5. katında saat 01.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif çaplı çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında odada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bakırköy Adliyesi, Güncel
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