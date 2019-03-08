Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi Önünde Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Bakırköy Adliyesi Önünde Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Bağcılar'da geçen yıl işlenen cinayet davasının duruşmasının ardından, Bakırköy Adliyesi dışında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Adliyesi Önünde Ateş Açan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Bağcılar'da geçen yıl işlenen cinayet davasının duruşmasının ardından, Bakırköy Adliyesi dışında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Adliyesindeki duruşmadan çıktıktan sonra, adliyenin karşısındaki caddede Eren C.'yi silahla yaralayan Abdullah Ö.'nün (48), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli Abdullah Ö, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu, tüm delillerin henüz toplanamamış olması, öngörülen ceza miktarı ve kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek Abdullah Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl bir kavga sonucu Furkan Emin Ağbaş'ın (16) öldürülmesine ilişkin, oğlu olan tutuklu sanık Murat Ö'nün yargılandığı Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan baba Abdullah Ö, adliyenin karşısında, Ağbaş'ın arkadaşlarından Eren C.'yi (16) silahla yaralamıştı.

Eren C. hastaneye götürülürken, gözaltına alınan Abdullah Ö.'nün ilk ifadesinde, "Maktul Ağbaş'ın arkadaşları, kemerle beni dövmek için harekete geçti. Ben de silahla vurdum." dediği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Bağcılar, Bakırköy Adliyesi, Bakırköy, Güncel
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