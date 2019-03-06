Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi Önünde Hareketli Dakikalar.

Bakırköy Adliyesi Önünde Hareketli Dakikalar.

1 saat önce

IHAAW163346-ASA/06-03-2019- Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar.

Bakırköy Adliyesi Önünde Hareketli Dakikalar., System.String[]
IHAAW163346-ASA/06-03-2019

- Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar. Adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi 06.03.2019 16: 33: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:39 Kaynak: İHA

Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa
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