Bakırköy Adliyesi Önünde Hareketli Dakikalar.
1 saat önce
IHAAW163346-ASA/06-03-2019- Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar.
IHAAW163346-ASA/06-03-2019
- Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar. Adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi 06.03.2019 16: 33: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:39 Kaynak: İHA
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