Bakırköy Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerinden görüntüler

Yaralıların ambulansa taşınması

Bakırköy Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – Bakırköy Adalet Sarayı'nda duruşmaya katılan ve adliye binasının karşısında bulunan otoparkta silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili devam eden bir cinayet dadevam eden 'kasten öldürme' davasının taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma için bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Duruşma sonrası adliye binasından ayrılan kardeşler, binanın karşısında bulunan otoparkta silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan kardeşlere, durumun bildirilmesi üzerine yaralanan olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.