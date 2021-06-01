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Bakırköy Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bakırköy Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı

01.06.2021 17:10
Bakırköy Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Bakırköy Adalet Sarayı önünde 2 kişinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin olayda 4 kişi yakalandı.

Bakırköy Adalet Sarayı önünde 2 kişinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin olayda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma görülürken adliye polisi, güvenlik gerekçesiyle davanın taraflarını adliye binasından ayrı kapılardan çıkarttı. Davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P, adliye binasının karşısında bulunan İsmail Erez Otoparkı'na gitti.

Bu sırada otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Emniyet ekipleri, olayla ilgili araçla kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakalarken, yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda, şüpheliler S.B.T. ile D.A'nin silah kullandıkları, olayda aracı K.A'nın kullandığı, M.A'nın ise araç içerisinde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, maktul Cem Aküzüm'ün yakınları ve arkadaşları olduğu belirtildi.

Olayla ilgili dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde maktul Cem Aküzüm'ün eğlenmek amacıyla 12 Ocak 2020 tarihinde bir mekana gittiği, Aküzüm'ün loca konusunda mekan sahibi olan sanıklar Mehmet Polat ve Polat İstanbulluoğlu ile tartışma yaşadığı ve Aküzüm'ün bir süre sonra otoparkta araç içerisinden havaya ateş ettiği belirtildi.

Bu olaylar yaşanırken mekanda kız arkadaşlarıyla bulunan sanıklar Şahin Kaygusuz ve Fahrettin Büyükdeniz olaya tepki göstererek 'Bizim bulunduğumuz alanda kimse ateş edemez, bunu vuracağız' dediği öğrenilen iddianamede, Büyükdeniz ve Kaygusuz'un, Cem Aküzüm'ü araca alarak gece kulübüne geri getirdikleri aktarıldı.

Taraflar arasında başlayan tartışmada sanık Polat İstanbulluoğlu'nun Cem Aküzüm'e silah çektiği, Aküzüm'ün hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, sanıklar Fahrettin Büyükdeniz, Mehmet Polat, Polat İstanbulluoğlu, Şahin Kaygusuz ve Taha Cengizhan Karaca hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mehmet Polat, Adalet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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