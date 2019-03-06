Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı (1)

Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı (1)

9 dakika önce

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı (1), System.String[]
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

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