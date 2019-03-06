Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı (1)
9 dakika önce
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:28 Kaynak: DHA
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