Son Dakika Haberleri: Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı

Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı

37 dakika önce

Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde dava çıkışı bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı, System.String[]
Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde dava çıkışı bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda adliyede görülen bir davada tanık olarak dinlendiği öğrenilen bir kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Olay, Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkemede görülen bir cinayet davasının ardından adliye önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın üzerine davada tanık olan bir kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerinin çalışması sonucu işlettiği çay ocağında gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Bakırköy, Güncel
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