Bakırköy Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı (3)
1 saat önce
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA
- BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:11 Kaynak: DHA
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