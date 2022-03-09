Bakırköy Adliyesinde avukatı darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesinde avukatı darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

09.03.2022 20:25
Bakırköy Adliyesinde avukatı darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bakırköy Adliyesinde cinsel istismarla ilgili duruşmanın çıkışında mağdur avukatını darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık M.A'nın iki oğlu, mağdurun avukatı M.H.Ç'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine gönderildi.

Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüpheliler M.E.A. ile K.E.A. işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.A'nın "yaralama" suçundan tutuklanmasına, K.E.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy Adliyesinde avukatı darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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