Bakırköy Adliyesinde darbedilen avukat hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesinde darbedilen avukat hastaneye kaldırıldı

08.03.2022 17:48
Bakırköy Adliyesinde darbedilen avukat hastaneye kaldırıldı

Bakırköy Adliyesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, duruşma çıkışında mağdur avukatını darbetti.

Bakırköy Adliyesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, duruşma çıkışında mağdur avukatını darbetti.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmanın ardından adliye koridorunda mağdur çocuğun avukatının yanına giden sanığın oğlu M.E.A, tartıştığı avukat M.H.Ç'yi darbetmeye başladı.

Adliyedeki polis ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen M.E.A, daha sonra gözaltına alındı.

Burnu kırılan avukat M.H.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy Adliyesinde darbedilen avukat hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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