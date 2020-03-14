Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Son Dakika

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

6 saat önce

Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu, System.String[]

Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.


Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi.


Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:28 Kaynak: İHA
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