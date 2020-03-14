Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Son Dakika

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Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu
6 saat önce
Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.
Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi. Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
(İrem Demir - Hasibe Karadağ - Armağan Yılmaz - Selim Bayraktar/İHA)
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