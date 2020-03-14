Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Son Dakika

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

6 saat önce

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri durdu Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri durdu

İSTANBUL - Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi.

Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:56:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]