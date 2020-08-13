Bakırköy Basketbol'un yerine Petkim Spor Kulübü Süper Lig'de!

Konuyla ilgili TBF'den yapılan açıklama şöyle;

ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu için Bakırköy Basketbol Spor Kulübü Derneği'nin yaptığı başvurunun Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı hükümleri dahilindeki değerlendirilmesinin ardından ulusal lisans alamaması sonucunda, ING Basketbol Süper Ligi takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, başlayan ek katılım süreci sonunda Petkim Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Süreç içinde, İzmir ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen tüm şartlarını karşıladığı görülmüştür. Buna göre; Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Petkim Spor Külübü'nün 2019-2020 sezonu tescil edilen Türkiye Basketbol Ligi'ni ilk sırada tamamladığı göz önünde bulundurularak, ulusal lisans verilmesine ve takımın 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almasına karar verdi.