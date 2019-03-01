Son Dakika Haberleri: Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur Projelerini Açıklayacak

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur Projelerini Açıklayacak

20 dakika önce

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, 5 Mart'ta Bakırköy için hazırladığı 41 projeyi kamuoyuna tanıtacak.

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur Projelerini Açıklayacak, System.String[]
AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, 5 Mart'ta Bakırköy için hazırladığı 41 projeyi kamuoyuna tanıtacak.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak programda, Umur, depreme dayanıklı kentleşmeden kültür sanat yatırımlarına, spor etkinliklerinden yeşil alan çalışmalarına kadar birçok projesini paylaşacak.

Mehmet Umur, "Bugüne dek Bakırköy'deki birçok komşumuz ve esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Her kesimden vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. 30 yıldır Bakırköy'de yaşayan bir kişi olarak da tüm sorunları çok iyi biliyorum. Bu doğrultuda üzerinde çalıştığım 41 projeyi vatandaşlarımızla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirecekleri etkinlikte Bakırköy için çözüm projelerini dile getireceğini belirten Umur, Bakırköy'ü Bakırköylüler ile yöneteceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:01 Kaynak: AA

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