Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı için aday adayı oldu

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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Kerimoğlu başvurusunu CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı.

"BAŞVURUMU YAPTIM"

Gelecek yıl 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken adaylık yarışı hız kazandı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı aday adaylığı için CHP İstanbul İl Başkanlığı'na başvuru dosyasını verdi. Kerimoğlu yaptığı açıklamada " Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerine bağlı, halkçı, Kamucu, Laik, Devrimci, Atatürkçülerin, ÖRGÜTÜN GÜCÜNE İNANAN PARTİ EMEKÇİLERİNİN ADAYI OLARAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığına başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbulumuza hayırlı olsun." dedi.

YAZIN KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakması için gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kerimoğlu ile karşı karşıya gelmişti. Belediye Başkanları Toplantısı'nda Kerimoğlu'nun, İmamoğlu'nu ihanetle suçladığı konuşması damga vurmuştu. Kerimoğlu, "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de ön seçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Kerimoğlu

İBB'DEN BİR İSTİFA DAHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yerel seçimlerde aday olmak üzere görevinden istifa etti. Polat'ın henüz aday adaylığı başvurusunu yapmadığı öğrenildi. İBB'den daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Hoba Belediye Başkanlığı adaylığı için İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan istifa etmişti.