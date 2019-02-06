Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun Tehdit Edilmesi Davası

Bakırköy
Spor Vakfı'nın kaçak inşaatının yıkımı sırasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
'nu tehdit ederek hakarette bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 kişi, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi
'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.
Sanık Alper İnanç
'ın avukatı Hazal Karaoğlan
, tanık beyanlarının çelişkili olduğunu, müvekkilinin isnat edilen suçları işlemediğini savunarak beraatini talep etti.
Sanıklar Serhat Varan ve Mehmet Şeref
Varan'ın avukatı Mert Çağrı Karadağ
da bilirkişi raporunda sanıkların hakaret ve tehdit içeren söz söylemediklerinin sabit olduğunu ifade etti. Karadağ, aksine müşteki ve çalışanlar tarafından müvekkillerine yönelik suç işlendiğini, verilen beyanların çelişkili olduğunu dile getirerek, müvekkillerinin ve diğer sanığın beraatini istedi.
Mahkeme, sanıklar Alper İnanç, Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan hakkında her ne kadar "hakaret" suçundan dava açılmış ise de atılı suçun karşılıklı olarak işlendiği anlaşıldığından sanıklara bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Sanıklar Alper İnanç, Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan'ın "tehdit" suçunu işledikleri sabit olduğundan ayrı ayrı 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezalarını 5 aya indirdi.
Mahkeme, sanık Alper İnanç'ın daha önceden hükmün açıklanması ilamı mevcut olduğundan cezasının ertelenmesine, diğer sanık Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan hakkındaki cezalarda ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
-İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Aralık
2017'de mülkiyeti Bakırköy Belediyesi'ne ait olan yerde bulunan Bakırköy Spor Vakfı'nın kaçak inşaatı sebebiyle yıkımına başlandığı belirtilmişti.
Belediyenin kiracısı olan ve kaçak inşaat yapan sanıkların Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu tehdit ederek hakarette bulunduklarının tanıklarca da doğrulandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.