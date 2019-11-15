BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖLEN AİLEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Mertcan ÖZTÜRK - - Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu, "İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerlerine solunum yoluyla sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokaktaki 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği eve geldi. Kerimoğlu yetkililerden bilgi aldıktan sonra 1'i çocuk 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu şunları söyledi:

"İntihar eden hanımefendi kapıdan çıkmaya gayret etmiş. Zannedersem siyanürün çok ağır koku üzerinden de insan hayatını tehdit eden etkisi var. Evdeki eş yani beyefendi intihar etti ama çocuğuna ve eşine de zannedersem o ağır siyanür kokusunun etkisiyle bir zehirlenme oldu. Çünkü hanımefendi evden çıkmaya çalışmış, apartmandaki diğer komşular bunu fark etmiş ve polise haber vermişler. Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi, eşi ve çocuğu da siyanür etkisiyle onlar da buna maruz kaldılar. Çünkü eşi hanımefendi son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs etmiş."

"APARTMAN BOŞALTILDI, KARANTİYA ALINDI"

"Cenazeler alındı, ailenin diğer fertleri de hastaneye nakledildi" diyen Kerimoğlu, "Apartman boşaltıldı, karantinaya alındı. Siyanür sadece içeni değil, aynı ortamda bulunanların solunum sistemiyle de zehirlenmeye etki eden bir zehirli madde. Dolayısıyla apartmanı boşalttık ve orada bir karantina başlattık. Komşulardan hastaneye giden yok ama psikolojik olarak ağır travma altında olan aile fertlerinin diğerlerini gönderdik. Başka bir zehirlenme vakası yok. İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerleri de solunum yoluyla onlara da sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.