Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem

15.10.2020 15:45

Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem"Belediye başkanının önceliği çalışan değil müteahhitler" Bakırköy Belediyesinde çalışan bazı işçi ve memurlar haklarının ellerinden alınmak istendiğini ve kendileriyle toplu sözleşme imzalanmadığını...

Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem

TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem"Belediye başkanının önceliği çalışan değil müteahhitler"

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesinde çalışan bazı işçi ve memurlar haklarının ellerinden alınmak istendiğini ve kendileriyle toplu sözleşme imzalanmadığını ileri sürerek Bakırköy Meydanında toplandı.

Bakırköy Belediyesinde çalışan ve TÜM BEL-SEN'e üye bazı çalışanlar, haklarının ellerinden alınmak istendiğini ve Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kendileriyle toplu sözleşme yapmamasını protesto etmek için Bakırköy Meydanı'nda toplandı.

Grup burada bir süre belediye aleyhine slogan attı. Öte yandan TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu maskesini takan bir kişi ile seçim öncesi verilen vaatlerin canlandırmasını yaparak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Grup adına daha sonra bir basın açıklaması yapan Erdem, Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun önceliğinin müteahhitler olduğunu belirterek "Sıkacak dişimiz tahammül edecek süre, elimizden alınacak ekmek kalmamıştır. Tek yol işverenin taleplerimizi yerine getirmesidir. Bu yolda iş bırakma eylemimizin eli kulağındadır. Bütün sorunların ana kaynağı; çözümsüzlükte direnen, kaostan beslenmeyi kendine alışkanlık edinmiş Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kendisidir. Önceliğinin emekçiler değil müteahhitler olduğunu biliyor, müteahhide değil emekçiye bütçe diyoruz" diye konuştu.

Taleplerimiz karşılanmazsa iş bırakacağız

Erdem taleplerinin karşılanmaması halinde bundan sonraki süreçlerde iş bırakmanın gerçekleşeceğini belirterek "23 Eylül 2020'de, 29 Eylül 2020'de, 1 Ekim 2020'de eylemlerle, 6 Ekim 2020'de aynı gün PTT'den CHP Genel Merkezine durumu izah eden faksla, 8 Ekim 2020'de ise Disk Genel-İş ile birlikte yaptığımız eylemlerin devamı olarak bugün yine ısrarla hak alana kadar mücadele halindeyiz.

Bizler demokratik yasal tepkilerimizi verirken, öncelikle işçi ve memur arkadaşlarımızın yerleri değiştirildi, daha sonra iki işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Bize verilen bu gözdağına boyun eğecek değiliz. Riyasetin dahil olduğu siyasetin, ilçesi, ili, genel merkezi bu duruma karşı kulak tıkamaya devam edecekse, bu sorun meydanlarda çözülecek demektir. Sadece memur değil, belediye şirket işçilerinin ve kadro işçilerinin ya toplu sözleşmeleri imzalanmıyor ya da Toplu Sözleşme masaları kurdurulmuyor. Bakırköy Belediyesi emekçisi tüm çalışanlara sesleniyoruz; emeğe ve emekçiye net olarak savaş açmış bir işverene karşı tüm emekçilere birleşin diyoruz. Taleplerimizin karşılanmaması halinde demokratik haklarımızı ısrarla ve arttırarak kullanacağımızı eylemlerimizi iş bırakmaya çevireceğimizi bildiriyoruz. Toplu Sözleşmelere ilişkin TÜM BEL-SEN zam taleplerinin karşılanması ile Toplu Sözleşmenin neticelendirilmesi, işten çıkarılan arkadaşlarımızın bir an önce işe geri alınması, Genel-İş ile Toplu Sözleşme masasına oturularak hak kayıplarının giderilmesi ve Toplu Sözleşme İmzalanması, Kısa Çalışma Ödeneği ile yaşanan hak kayıpların giderilmesiyle birlikte yığınlaşan diğer sorunların çözümü için çalışmalar başlatılması talebimizle, bilcümle kendilerini diyalogla müzakere ile ortak akılla acilen çözüm bekliyoruz" dedi.

Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem
Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem
Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem
Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakırköy Belediyesi çalışanlarından eylem - Son Dakika

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